Акулы испортили сезон в Приморье

Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от купания на всём побережье Приморья. Как сообщили в администрации края, стаю довольно крупных хищников видели в районе острова Русский.

Напомним, в среду 17 августа акула напала на 25-летнего мужчину, а на следующий день - на 16-летнего подростка. Между тем, по сообщениям «Интерфакса», большую 4-метровую акулу в пятницу видели у побережья острова Русский местные жители. Нападения не было, люди вышли из воды, никто не пострадал. О замеченных акулах приморцы сообщают на горячую линию.

Сейчас, несмотря на разгар сезона, отпускников в воде на пляжах Хасанского района практически нет. Глава муниципального образования ввел запрет на купание до выяснения всех обстоятельств случившегося, да и сами люди безо всяких ограничений, не спешат в воду.

Специалисты по изучению морской биологии отмечают значительный рост количества нападений акул на человека в последнее время и связывают это с целым рядом причин, пишет интернет-ресурс Japan Today. По данным Международного архива данных о нападении акул (International Shark Attack File, ISAF), составленного в Университете штата Флорида, в 2008 году во всем мире было зафиксировано 53 нападения акул на людей, четыре человека погибли, по шесть человек погибли в 2009 г. (63 нападения) и 2010 г. (79 атак). По данным исследователей, 2010-й год стал самым кровавым за последние 10 лет. В 2011 году уже произошло 13 нападений с шестью погибшими. Последний раз акулы атаковали людей на Сейшельских островах, в Пуэрто-Рико, в Египте и вот у побережья Приморского края РФ, где этого не случалось прежде.

По мнению Дэвида ЯКОБИ, специалиста Ассоциации морских биологов в Плимуте (Великобритания), во всплеске нападений акул виновны как сам человек, так и вероятность глобального потепления. «Из-за низкой стоимости турпутевок все больше людей устремляются отдыхать в теплые страны, осваивают все новые уголки планеты, где ранее человек не появлялся. Кроме того, люди чрезмерно много вылавливают рыбы в мировом океане, плюс сказывается и вероятность глобального потепления», - сказал ученый. Он также пояснил, что рост нападений не указывает на увеличение популяции акул: «Скорее всего, причина в увеличении количества туристов, отдыхающих на море, что поднимает шансы встречи акулы и человека».

В настоящий момент рабочей версией происшедшего в Приморье является то, что нападавшая рыба – это белая акула, для которой свойственны серийные нападения. Предполагается, что покинут воды Приморья акулы в сентябре. «Сразу, как вода похолодает, акулы уйдут в южные, более теплые моря. А вода похолодает в Приморье совсем скоро», - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, кандидат биологических наук Александр СОКОЛОВСКИЙ.

Что касается охоты на акулу-убийцу (или акул-убийц), то она пока не объявлялась. Более того специалисты сомневались в необходимости подобной меры. «Если животное - людоед, то его надо поймать. Но как поймать именно ту акулу, которая напала на человека, кто скажет, что это была именно она? Как придать законность такому отлову?», - прокомментировал «Интерфаксу - Дальний Восток» исполняющий обязанности руководителя ТИНРО-центра Юрий БЛИНОВ. «Если потребуется отправить людей на поимку акулы, мне понадобится письменное, легальное обоснование, но никаких бумаг к нам не поступало», - добавил он. Необходим специальный катер, профессиональное оборудования. Цена комплекта достигает пяти миллионов рублей. А у ученых нет никакого специального оборудования для поимки акулы. «Чтобы поймать акулу, нужна будет помощь хотя бы рыбаков. Организовать охоту на акулу довольно сложно, необходимо ярусное судно с крупными крючками. У ДВО РАН такого оборудования нет», - отметил он.

Однако решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) Приморья в крае создан оперативный штаб для контроля за ситуацией с акулами. Пресс-служба администрации Приморья сообщила, что в оперативный штаб войдут представители администрации края, ученые, специалисты МЧС и других правоохранительных органов. «В настоящий момент ведутся мероприятия по подготовке к отлову акулы», - говорится в сообщении. Уточняется, что все плавсредства, вышедшие в море в Хасанском районе, осуществляют мониторинг и оперативно передают информацию о передвижении акулы специалистам.

Практически сразу после случившегося десятки катеров с охотниками устремились к районам трагедии. Якобы, за поимку акулы-людоеда власти Приморья пообещали вознаграждение в 100 тысяч рублей, но чтобы выловить хищника таких размеров, обычных рыбацких лодок мало. И полиция опасается, что охотниками могут стать нетрезвые граждане из числа отдыхающих. Полиция Приморья даже взяла под строгий контроль всех торговцев алкоголем, работающих в зонах отдыха, и грозит самыми жесткими мерами за любые нарушения.

В связи с нападениями морского хищника купание на пляжах Приморского края небезопасно. Но предостережения действуют не на всех. Трудно запретить людям купаться, когда на улице жара. Полицейские предупреждают отдыхающих, что беспечность может обойтись дорого.