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В Приморье бывшая глава сельского поселения причинила ущерба на 13 млн рублей
Суд приговорил ее к 3 годам лиения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Злоумышленница вступила в преступный сговор с должностными лицами администрации Ольгинского муниципального района и Кадастровой палаты, привлекла к соучастию в преступлениях свою подчиненную, являющуюся специалистом администрации поселения. В ходе реализации преступного умысла, направленного на хищение земельных участков, расположенных на побережье залива Владимира, она вносила в похозяйственные книги Тимофеевского сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков. После этого на основании подложных выписок из названных книг земельные участки ставились на кадастровый учет, а затем делились на несколько меньших участков.
В дальнейшем якобы по договорам дарения земля переходила в собственность третьим лицам, фактически же переход права собственности осуществлялся за вознаграждение.
Всего в результате незаконных действий Ольгинскому муниципальному району и Веселояровскому сельскому поселению причинен имущественный ущерб на сумму более 13 млн рублей.
Ольгинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению главы Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района, которая признана виновной осуждена за совершение пособничества мошенничеству, совершенному в особо крупном размере и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал фигурантку виновной в совершении указанных преступлений.
Учитывая состояние здоровья подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью сроком на 1,5 года.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН.
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