В Приморье у предпринимателя изъяли 40 кг морепродуктов

Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские г. Находки в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками приморского управления Россельхознадзора обнаружили в торговом павильоне города варенного краба.

Установлено, что варено-мороженый цельный краб, конечности и мясо краба продавались с нарушениями санитарных правил, без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Исследования на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям показали превышение норм по микробиологическим показателям.

Стоимость изъятой продукции составила около 30 тыс. рублей. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Иван КРЫШАН.