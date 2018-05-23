В Приморском крае закрыли детский сад

Прокуратура города Артема организовала проверку по жалобе местной жительницы на нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольном образовательном учреждении пос. Заводской.

Проверка проведена с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора. На период проверки деятельность дошкольной образовательной организации приказом Управления образования администрации Артемовского городского округа была приостановлена, сообщила деловой газете "Золотой Рог" пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников детского сада, а также требований, предъявляемых к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, санитарному содержанию помещений.

По результатам проверки в адрес главы городского округа, а также и.о. заведующего детским садом внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Руководством учреждения приняты необходимые меры по устранению выявленных нарушений, произведена дезинфекция помещений.

Кроме этого, в отношении должностных лиц образовательной организации прокурором города вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и ч. 1 ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) КоАП РФ.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль прокуратуры города.

Фото- ria.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.