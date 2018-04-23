"Приморские партизаны" прикинулись идейными

Обвинение настаивает на наказании участникам банды от 8 до 25 лет лишения свободы

В ходе прений, которые прошли в Приморском краевом суде во Владивостоке 23 апреля, в понедельник, прокурор попросила назначить от 8 до 25 лет лишения свободы для участников банды, так называемых "приморских партизан". Сами осужденные себя виновными не считают, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению прокуратуры, фигуранты дела должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Гособвинитель, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток», просил суд назначить Вадиму Ковтуну - 8 лет и один месяц лишения свободы, Максиму Кириллову - 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину - 24 года, Владимиру Илютикову - 24,5 года лишения свободы, и Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Также, прокурор потребовал полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на 300 тыс. рублей.

Напомним, 10 апреля коллегия присяжных заседателей наконец-то вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Подсудимым инкриминировали около 30 преступлений, наиболее тяжкие - убийство двоих милиционеров во Владивостоке и селе Ракитном, а также четверых жителей Кировского района, где жили и сами «партизаны».

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Признав подсудимых заслуживающими снисхождения, присяжные посчитали, что осужденным не может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.

Само слово «партизаны» появилось после задержания подозреваемых в 2010 году. Многие представители общественности увидели тогда в действиях парней из Кировского района протест против «ментовского произвола» или в целом против «режима».

Как сообщалось ранее, четырех «партизан» - Романа Савченко, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Александра Ковтуна — задержали в июне 2010 года. Тогда же в Уссурийске при попытке задержания погибли еще двое «участников банды» - Андрей Сухорада и Александр Сладких.

Через несколько месяцев к четверым оставшимся в живых добавились Алексей Никитин и брат Александра - Вадим Ковтун.

Выступая с последним словом на суде, никто из «партизан» в убийствах не признался. После оглашения приговора, осужденные завили, что никакой криминальной составляющей у них не было, а были идейные соображения и попытки обратить внимание на то, какие люди работают в органах, и «до какого упадка это все дошло вообще по Приморью».

На сегодняшний день, все фигуранты дела находятся под арестом. Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.

Фото РИА PrimaMedia.Ru.