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Приморские заказник «Леопардовый» и заповедник «Кедровая падь» потушены
23 Марта 2012, 13:20 | Приморье
По состоянию на 10.00 (хбр) на территории заказника «Леопардовый» и заповедника «Кедровая падь» горение прекращено.
В районе по-прежнему продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. К тушению палов было привлечено 118 человек и 12 единиц техники. Также на 23 марта запланировано привлечение специалистов КГУ «Приморская база авиационной охраны лесов», для более объективной оценки обстановки, сообщили "ЗР"в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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