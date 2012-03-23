Приморские заказник «Леопардовый» и заповедник «Кедровая падь» потушены

По состоянию на 10.00 (хбр) на территории заказника «Леопардовый» и заповедника «Кедровая падь» горение прекращено.

В районе по-прежнему продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. К тушению палов было привлечено 118 человек и 12 единиц техники. Также на 23 марта запланировано привлечение специалистов КГУ «Приморская база авиационной охраны лесов», для более объективной оценки обстановки, сообщили "ЗР"в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».