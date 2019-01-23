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Сайт Приморского управления МЧС заблокирован

23 Января 2019, 14:22 | Приморье

Как уже сообщалось, сегодня, 23 января, во Владивостоке прошла массовая эвакуация из школ, торговых центров и административных зданий, в том числе из здания администрации края. По данным из полиции, утром по телефону поступила информация о том, что, якобы, ряд объектов во Владивостоке заминирован.

На данный момент известно, что были эвакуированы школы №№ 2, 5, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 32, 38, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 80, 82, 83, торговые центры SkyCity, «Бачурин», «Черемушки», «Седанка-сити», «Россиянка», «Семерочка», «Центральный», «Авангард», Малый и Большой ГУМ, «Искра».

Саперы проверили школы и ТЦ и, как и ожидалось, ничего подозрительногоне нашли.

 

Тем временем, попытки журналистов "Золотого Рога" узнать информацию от оперативных служб, пока успехом не увенчались. Никто не подходил к телефонам, а сайт оказался просто-напросто заблокирован: "Идут технические работы"...

http://25.mchs.gov.ru 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: спасатель  приморье  МЧС  минирование 



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