Во Владивостоке эвакуировали десятки социальных учреждений

"Жалко, что из-за таких плохих людей как те, что нас напугали, детям не дают нормально учиться!"

В среду во Владивостоке поступили сообщения о минировании социальных учреждений. Представители силовых ведомств оперативно провели эвакуацию нескольких школ и торговых центров, сообщает газета «Золотой Рог».



В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю факт поступления в полицию сообщений о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке подтвердили.



Информация была проверена силовыми органами и подтверждения не нашла. «В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Напомним, санкция статьи 207 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.



На данный момент времени известен перечень 30 зданий и социальных объектов, где сегодня прошла эвакуация. В список вошли:



Торговые центры: «Сотка», SkyCity, «Бачурин», «Черемушки», «Седанка-сити», «Россиянка», «Семерочка», «Центральный», «Авангард», «Искра», «Малый» и «Большой» ГУМ.



Школы: 2, 5, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 32, 38, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 80, 82, 83.



Больницы: ГКБ № 1, ГКБ № 4, больница железнодорожников.



Администрация Приморского края. По эвакуации университетов информация уточняется.



23 января, в период с 9 до 11:30 родителям учащихся детей в вышеперечисленных школах Владивостока поступили экстренные звонки от педагогов с просьбой забрать детей в экстренном порядке. Корреспондент «Золотого Рога» поговорил с учителями МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» , которые сообщили, что сообщение о минировании здания поступило неожиданно, но паники не вызвало, учащиеся были организованно выведены за пределы школы и переданы в руки родственников. «Сейчас учителя по домам не расходятся, мы ждем приезда сотрудников ФСБ. На сегодняшний день учеба в школе приостановлена, продленки и секции в школе отменены», - пояснила одна из преподавателей младших классов. Ученица 2 «Б» класса Таисия Анохина рассказала;



«После первого урока мы готовились ко второму, когда в класс зашла тетенька и сказала нам срочно бежать в раздевалку, одеваться и выбегать на улицу. Наша учительница не испугалась и стала выводить класс. Дети, так же как и я, боялись, что школа может рухнуть или начнется пожар. Мы быстро оделись и вышли на улицу, отойдя от школы подальше. Потом меня забрали родители. Жалко, что из-за таких плохих людей как те, что нас напугали, детям не дают нормально учиться!» - рассказала школьница.



Как говорится, устами младенца...

Фото Gorodv.com.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток