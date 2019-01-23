Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти Приморья прокомментировали сообщения о заминированных зданиях: Угрозы населению нет
Во Владивостоке эвакуированы 19 школ, крупные торговые центры - "Седанка-Сити", "Россиянка", "Черемушки", а также административные здания Приморского края
На электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств Владивостока и Приморского края поступили письма с сообщением о том, что в зданиях находится бомба, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, на электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба.
«Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений», – отметил директор департамента Павел Мезенин.
В числе объектов, получивших такое «предупреждение», – несколько школ, больниц, Администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств.
Подчеркнуто, что в настоящее время органы правопорядка, МЧС, ФСБ проводят мероприятия по обследованию зданий и сооружений с привлечением взрывотехников и кинологов, также выясняются личности злоумышленников.
«Проведена эвакуация людей. Угрозы населению нет. Просим людей отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать спокойствие и проявлять бдительность», – подчеркнул директор департамента.
Сообщается, что на 11.00 во Владивостоке эвакуированы 19 школ, крупные торговые центры - "Седанка-Сити", "Россиянка", "Черемушки", а также административные здания Приморского края.
Отметим, что аналогичная ситуация произошла накануне, 22 января, в Петропавловске-Камчатском.
Новости тематики
- Власти Приморья прокомментировали сообщения о заминированных зданиях: Угрозы населению нет
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- На свинокомплексе в Приморье выявлен ящур
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Дорогостоящие автомобили из Японии не попали в Приморье
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
Новости раздела
- Власти Приморья прокомментировали сообщения о заминированных зданиях: Угрозы населению нет
- В одном из районов Приморья введен режим ЧС
- Особый противопожарный режим ввели в Хасанском районе Приморья
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- На свинокомплексе в Приморье выявлен ящур
- Китайцы продолжают грабить Приморье
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Дорогостоящие автомобили из Японии не попали в Приморье
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Корейцы бросили приморские стройки
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве