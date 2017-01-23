Полицейские в Приморье изъяли крупную партию "Боярышника"

Более 163 тыс. флаконов было расфасовано в 3564 коробках, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Находке в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили склад, в котором осуществлялось хранение спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации.

Флаконы «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Вся изъятая спиртосодержащая продукция находится на ответственном хранении на одном из предприятий города Находки.

Кстати, Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство России письмо со своими предложениями по дополнительным мерам регулирования оборота спиртосодержащей продукции. В частности, в ведомстве считают, что необходимо ввести лицензирование розничной торговли спиртосодержащей продукцией. Полномочиями на выдачу лицензий предлагается наделить субъекты РФ.

После трагедии в Иркутске, где число жертв массового отравления косметическим средством для ванн «Боярышник» достигло 78 человек, были выявлены аналогичные партии ядовитой продукции в других регионах страны. Роспотребнадзор Иркутской области за месяц провел 903 проверки и изъял из продажи почти 4 тыс. л разного рода непищевых спиртосодержащих жидкостей.

До конца января действует постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». А 25 января Минздрав РФ проведет первое заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск ряда лекарственных средств, содержащих алкоголь. В минздравовскую «группу риска» вошли 28 препаратов.

Но рецептурный отпуск лекарств на спирту — не единственное ограничение, которое может появиться в ближайшее время. В распоряжении «Известий» есть письмо Росалкогольрегулирования, в котором предлагается введение лицензирования на все жидкости «двойного назначения».

«Принимая во внимание участившиеся случаи продажи предприятиями торговли спиртосодержащей продукции «двойного назначения», в том числе с использованием торговых (вендинговых) автоматов», говорится в письме РАР, рекомендуется «исключить применение «нулевой» ставки акциза для спирта, реализуемого организациям —производителям спиртосодержащей непищевой продукции». Также РАР предлагает уравнять акциз на этиловый спирт, который используется в производстве непищевой продукции, со ставками акциза на крепкий алкоголь.

Предложения РАР касаются и спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

То есть, если предложения Минздрава и РАР будут одобрены правительством, лекарства на спирту не только будут продаваться по рецепту, но и попадут в перечень подакцизных товаров. Равно как и всевозможные косметические средства.

Среди предложений РАР, направленных в правительство, — внедрение системы госучета в обороте и перевозках спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе фармацевтической субстанции (этанола) и медицинских изделий, усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции (без соответствующей лицензии) и установление требований к нормам отпуска спиртосодержащих лекарственных средств.

Аналогичные предложения РАР подготавливало и ранее, начиная с 2011 года. Но тогда они не были поддержаны.

Иван КРЫШАН.