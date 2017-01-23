Во Владивостоке на водителя автобуса завели уголовное дело

Он воспрепятствовал работе журналиста и угрожал расправой над ним, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ.

По версии следствия, 17 января 2017 года на остановке общественного транспорта «Семеновская» во Владивостоке водитель автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» к отказу к распространению информации, а также применил к ним насилие, и потребовал прекратить им снимать репортаж.

В настоящее время подозреваемый допрошен, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что по данной статье водителю грозит принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

Иван КРЫШАН.