В Приморье произошло землетрясение

Толчки силой до 4.4 баллов произошли в 13.23 по местному времени в горных районах, а также в городской черте Спасска-Дальнего, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, подземные толчки силой до 4.4 баллов зафиксированы на глубине 330 метров в гористой местности.

«Прошедшее землетрясение не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, нарушений в подаче тепло, водо и электроснабжении нет», –отметили в ведомстве.

Оперативные службы региона продолжают мониторинг ситуации.

«В случае необходимости силы приморских спасателей готовы выдвинуться к месту стихийного бедствия», – заверили в учреждении.