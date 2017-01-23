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В Приморье произошло землетрясение
Толчки силой до 4.4 баллов произошли в 13.23 по местному времени в горных районах, а также в городской черте Спасска-Дальнего, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, подземные толчки силой до 4.4 баллов зафиксированы на глубине 330 метров в гористой местности.
«Прошедшее землетрясение не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, нарушений в подаче тепло, водо и электроснабжении нет», –отметили в ведомстве.
Оперативные службы региона продолжают мониторинг ситуации.
«В случае необходимости силы приморских спасателей готовы выдвинуться к месту стихийного бедствия», – заверили в учреждении.
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