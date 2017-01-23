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Пожарные в Приморье торопились на аукцион, как на пожар
Органы прокуратуры подтвердили факт совершения сомнительной закупки для нужд пожарной части Пограничного района Приморского края, который выявили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Активисты ОНФ в рамках общественного мониторинга закупок для государственных и муниципальных нужд выявили нарушения при проведении электронного аукциона на поставку горюче-смазочных материалов для краевого государственного казенного учреждения «51-я Пожарная часть противопожарной службы Приморского края по охране Пограничного муниципального района».
Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, эксперты Общероссийского народного фронта установили, что при объявлении аукциона на указанную закупку был допущен ряд нарушений. Эксперты Народного фронта направили соответствующее обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и в прокуратуру региона.
Проверкой прокуратуры Пограничного района подтверждены нарушения закона при проведении указанной закупки: в нарушение требований закона дата проведения аукциона определена до истечения двух месяцев с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Также документацией об открытом аукционе в электронной форме не установлено требование к участнику закупки об отсутствии статуса офшорной компании. В конкурсных условиях его организатором не были определены параметры эквивалентности поставляемого товара. Также при организации закупки документация не содержала инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, которая должна являться составной частью документации об электронном аукционе и должна определять правила указания соответствующих показателей товара в заявке.
В региональном штабе ОНФ сообщили, что по результатам прокурорской проверки директору казенного учреждения внесено представление об устранении нарушений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в настоящее время надзорным органом решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
«Мы продолжаем следить за ситуацией в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в Приморском крае, ведем мониторинг в рамках повестки проекта ОНФ «За честные закупки» и будем продолжать оперативно реагировать на возможные нарушения. Позиция регионального отделения Народного фронта принципиальная: закупки должны осуществляться в четком соответствии букве закона, бюджетные средства должны тратиться максимально прозрачно и с максимальной пользой для общества», – подчеркнул Тимченко.
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