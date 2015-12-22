Судебные приставы будут ловить должников на взлете

Сегодня 22 декабря 2015 года в международном аэропорту «Владивосток» служба судебных приставов проводит акцию «Узнай о своих долгах». Перед вылетом жители Приморья смогут узнать о своей задолженности и возможных ограничениях, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В рамках информационной кампании, организованной Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, любой желающий сможет проверить себя на наличие неисполненных долговых обязательств в рамках исполнительных производств. Для этого необходимо предъявить судебному приставу документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба управления.

Мобильная группа судебных приставов, оснащенная базой данных исполнительных производств, будет работать в здании аэропорта сегодня с 9.00 до 18.00.

Мероприятие может стать весьма полезным для граждан, выбывающих за пределы Российской Федерации в дни новогодних праздников и опасающихся остаться «невыездными» из-за наличия невыполненных долговых обязательств.

Как сообщили в ведомстве, за 11 месяцев 2015 года судебными приставами в отношении жителей Приморья вынесено 24563 постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. В общей сложности граждане задолжали более 8 млрд рублей. Среди многочисленных неплательщиков, в отношении которых приняты запретные санкции, немало должников по алиментам. В отношении недобросовестных приморцев вынесено более 7 тысяч постановлений. Общая сумма задолженности в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов составила почти 795 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.