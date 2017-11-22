В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей

По данному факту возбужденно уголовное дело, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура г. Артем выявила нарушения в деятельности строительной организации, как оказалось перед 10 работниками не была погашена задолженность по заработной плате, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 10 работниками в общей сумме более 689 тыс. рублей. По данному факту прокуратурой города был принят комплекс мер реагирования», - рассказали в ведомстве.

Директору общества внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения в сфере оплаты труда, в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме этого, по факту частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

К настоящему времени задолженность по заработной плате перед всеми работниками предприятия погашена в полном объеме.