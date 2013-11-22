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У предпринимателя в Приморье пытаются забрать землю
Несговорчивый предприниматель, не желая платить штраф в 30 000 рублей, теперь обязан выплатить 90 000.
Житель с. Кировка, частный предприниматель, гр. Б, согласно решению Арбитражного суда Приморского края, обязан возвратить земельный участок администрации Кировского муниципального района, используемый им для осуществления торговли. Однако должник проигнорировал исполнение судебного решения. Законное требование судебного пристава о передаче земельного участка взыскателю также не было исполнено, за что должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Об этом сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
Решением начальника отела – старшим судебным приставом на предпринимателя Б. было наложено административное наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Однако предприниматель проявил в этой ситуации удивительную строптивость. Он отказался выплачивать штраф в установленные законом сроки, но решение начальника отдела – старшего судебного пристава так и не обжаловал. По истечении срока для добровольной оплаты, гражданин Б. был доставлен в отдел судебных приставов по Кировскому району для составления административного протокола по ч.1.ст.20.25 КоАП РФ. Материал был направлен в судебный участок.
Решением мирового судьи должнику было назначено административное наказание в виде штрафа в 60 000 рублей.
Видимо, осознав неотвратимость наказания за совершение проступков, должник выплатил штраф в размере 30000 рублей, пообещав оплатить второй, в 60000 рублей, в ближайшие сроки.
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