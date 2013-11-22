В Приморье в трепанге, молоке и колбасе найдены опасные бактерии

В пищевой продукции приморского производства обнаружены опасные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Дальнейшее движение опасной продукции остановлено.

Так, согласно поступившего от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства, в нескольких видах продуктов обнаружены серьёзные несоответствия требованиям законодательства о качестве и безопасности.

Лабораторные исследования показали, что в партии соленого трепанга и нескольких партиях колбасных изделий обнаружены высокая бактериальная обсемененность и бактерии группы кишечной палочки. Высокая бактериальная обсемененность также была обнаружена и в молоке.

Всего за прошедшую неделю Приморской межобластной ветеринарной лабораторией были проведены исследования 154 проб пищевой продукции отечественного производства, из них в 13 случаях были обнаружены несоответствия требованиям ветеринарно-санитарных норм, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.