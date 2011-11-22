Полиция проверяет факты подкупа избирателей в п. Ольга Приморского края

В поселке Ольга полиция получила заявление о подкупе избирателей представителями кандидата в депутаты ЗС ПК Галуста АХОЯНА. Полицейские оперативно приняли меры. Они изъяли жесткий диск компьютера, бланки договоров и символику партии «Единая Россия» в торговом павильоне, где заключались с местными жителями договоры на агитационную работу.

- Это у нас первое заявление о подкупе избирателей. Пока проводится проверка, - подтвердили «ЗР» информацию в пресс-службе УВД Приморского края.

Председатель краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ на момент обращения «ЗР» была в командировке и прокомментировать информацию без нее никто почему-то не смог.

- Мне об этом ничего не известно. От вас слышу впервые. Поэтому и прокомментировать не могу, - сообщила «ЗР» член Приморской краевой избирательной комиссии Лариса ОРЛОВА.

К слову, с 21 ноября 2011 года в ЦИК России начала работу «Горячая линия». Ежедневно по местному времени с 16.00 до 1.00 ночи на вопросы граждан, позвонивших по телефону 8 (495) 606-79-57, будут отвечать специалисты аппарата ЦИК России.

P.S. Депутат Думы Владивостока Николай МАРКОВЦЕВ через суд добился права баллотироваться в депутаты ЗС ПК.