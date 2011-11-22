Житель Приморья ответит за амурского тигра

Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в уничтожении самки амурского тигра. Прокурором Красноармейского района заявлен иск на сумму экологического ущерба 575 тысяч 125 рублей, причиненного в результате незаконной охоты.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Владимира КУЛЯБИНА. «В январе 2011 года Кулябин произвел выстрел из огнестрельного оружия в особь самки амурского тигра, попавшей в капкан, тем самым уничтожил редкий и исчезающий вид зверей, имеющий экологическую ценность», - рассказала Елена Телегина. Уголовное дело возбудили после того, как в автомобиле обвиняемого нашли шкуру, хребет, лапы, голову, ребра и хвост тигрицы. Мужчина вез их на продажу. Собранные доказательства, в том числе показания 10 свидетелей и заключения экспертиз, позволили опровергнуть версии Кулябина о его непричастности к охоте и убийству тигра в результате самообороны.