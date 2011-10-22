В Приморье малолетние хулиганы подожгли восьмилетнего ребенка

Дикий случай произошел на прошлой неделе в селе Безверхово Приморского края, пишет корреспондент газеты "Хасанские вести".

- Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме, - рассказывает мама пострадавшего школьника Жанна К. – Часов в шесть вечера 12 октября сын попросился у меня погулять, взял свой велосипед и поехал за другом. А уже через час он пришел домой – испуганный, в состоянии, близком к шоковому, заикался, не мог говорить. На мои вопросы, что случилось, он лишь показывал на свои ноги.

Когда перепуганная мама осмотрела сына, то пришла в ужас: ноги ребенка оказались облепленными расплавленной коркой, в которую превратились синтетические спортивные брюки мальчика.

- От Вити шел запах горелого мяса и растворителя, - вспоминает Жанна.

Первым делом женщина попыталась оказать сыну помощь: вместе со сгоревшей кожей стянула с мальчика расплавленные брючки, промыла страшные раны, дала обезболивающую таблетку и повезла к местному фельдшеру, которая сделала ребенку укол. После этих манипуляций, когда Витя немного успокоился, он рассказал маме, что же с ним произошло.

А произошло следующее. Витя собирался погулять на улице вместе с другом, но друг по какой-то причине на улицу не вышел, и мальчику пришлось отправиться на прогулку одному. Возле продуктового павильона, расположенного неподалеку от школы-сада, Вите преградили дорогу двое соседских мальчишек – братья восьми и двенадцати лет. Старший поставил ногу на колесо Витиного велосипеда, тем самым преградив мальчику путь к отступлению, и потребовал у него велосипед – покататься. Витя отказался давать ребятам свой велик.

Все остальное происходило так быстро, что восьмилетний Витя не смог ничего предпринять, чтобы как-то обезопасить себя. Да, честно говоря, считает мама мальчика, сын, наверняка, даже не предполагал такого развития событий. Старший из братьев вынул из кармана пластиковую бутылку с надписью «Растворитель», выплеснул ее содержимое на Витю, при этом часть жидкости попала на велосипед и траву, выхватил из коробка сразу несколько спичек, поджег их и бросил в мальчика. После этого братья бросились бежать в сторону моря.

Витя вспыхнул мгновенно. Огонь охватил брюки ребенка, велосипед, занялась сухая, сдобренная горючей смесью трава. Пытаясь затушить пламя, Витя сначала колотил себя по ногам ладошками, но, видя, что это не помогает, он начал скрести землю и засыпать ею горящие ноги. Справившись с огнем, мальчик подхватил злосчастный велосипед и побежал домой. Таким вот, обгоревшим и испуганным, он и предстал перед мамой несколько минут спустя.

Выяснив обстоятельства произошедшего, Жанна обратилась в милицию. Опросив потерпевшего Витю, полицейские отправились искать тех, кто его поджег. Но, несмотря на позднее время – шел уже двенадцатый час ночи, несовершеннолетних детей дома не было. В ту ночь представителям правоохранительных органов так и не удалось найти поджигателей. Встреча с ними состоялась лишь на следующий день.

13 октября Жанна К. повезла сына в Славянку на судмедэкспертизу, где ребенку был определен легкий вред здоровью – ожоги 1-й степени левой ноги и пальцев рук.

- В тот день у Вити места ожогов не болели, наверное, сказывалось действие обезболивающих препаратов, - говорит Жанна. – Но уже к вечеру сын стал жаловаться на боль, жжение. Да это и не удивительно: даже несмотря на то, что ожоги не глубокие, площадь поражения кожного покрова левой ноги достаточно велика – практически от колена до голеностопа. Может ли такое не болеть?

Этот случай вызвал реакцию во всех властных органах, имеющих какое-либо отношение к профилактике детских правонарушений. В Безверхово приезжали сотрудники полиции, работники управления народного образования. Все делали свою работу в рамках отведенных им полномочий. Но, как говорит мама пострадавшего ребенка, поджигателей ее сына, скорее всего, не привлекут к ответственности, поскольку они еще не достигли 14-летнего возраста, с которого, по закону, наступает уголовная или административная ответственность по ряду тяжких статей.

- Эта парочка уже давно терроризирует моего сына: то деньги у него воруют, то избивают в стенах школы на глазах одноклассников. Они досаждают не только нам, но и всем соседям по дому, - продолжает Жанна. - Я не раз обращалась и в школу, и в полицию с просьбой воздействовать на хулиганов, но адекватных действий так и не последовало. А безнаказанность порождает вседозволенность. Уверена, если бы своевременно к родителям этих детей были применены какие-то адекватные меры воздействия, того, что случилось неделю назад, не произошло бы.

Но что самое страшное, говорит Жанна, хулиганы продолжают угрожать ее сыну. Буквально через пару дней после поджога, когда конфликт вовсю разбирался и в школе, и в полиции, старший из братьев-поджигателей подошел к ее сыну и шепнул на ухо – пока взрослые не слышат: «Останешься один – я тебя совсем сожгу»…

- Теперь я вообще не знаю, что мне делать. Как уберечь своего ребенка? Где искать защиты, и на кого надеяться? Я понимаю, что нельзя жить по принципу: око за око, зуб за зуб. Нужно искать какие-то другие пути решения проблемы. Но какие? Если даже закон беспомощно разводит руки…

"Хасанские вести" будут следить за развитием этого непростого - и с точки зрения морали, и с точки зрения закона – дела. Чем оно завершится? И кто в итоге будет наказан – жестокие дети или их безответственные родители – об этом мы обязательно расскажем читателям нашей газеты, пишет корреспондент Ольга АНТОНОВА.