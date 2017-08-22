Госавтоинспекция Приморья проведет профилактические рейды

Патрули будут выставлены на наиболее проблемных участках дороги, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С 25 по 27 августа полиция проведет комплексные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил движения на аварийно опасных участках дорог региона, в местах массового отдыха граждан.

«В летний период, за счет приезжих автомобилистов из других регионов страны, в Приморском крае существенно увеличивается число транспорта. В ряде случаев водители, не обладающие навыками управления в местных дорожных условиях, создают аварийные ситуации, приводящие к трагедиям», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю.

В предстоящие выходные дни на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, пассажирами и пешеходами.

Как сообщили в ведомстве, в мероприятиях будет задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.

В ходе проверок сотрудники полиции уделят внимание всем категориям участников дорожного движения: водителям в состоянии алкогольного состояния, превышающих скорость движения и неправильно перевозящих несовершеннолетних. Кроме этого полицейские обратят внимание на мотоциклистов и пешеходов.