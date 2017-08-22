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За публикацию персональных данных приморская компания заплатила штраф

22 Августа 2017, 12:10 | Приморье

На сайте компании был опубликован договор с ФИО и паспортными данными человека, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Спасске-Дальнем прокуратура выявила нарушения в сфере защиты персональных данных в деятельности управляющей компании. Это т факт послужил основанием для вмешательства прокуратуры. Так прокуратурой г. Спасска-Дальнего проведена проверка по обращению местного жителя о нарушениях в деятельности управляющей компании требований Федерального закона «О персональных данных», сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«В ходе проверки доводы заявителя подтвердились. Установлено, что ООО «Спассктеплоэнерго» нарушены требования статьи 7 Федерального закона «О персональных данных» при размещении информации на интернет-сайте «Реформа ЖКХ». Так, в свободном доступе в разделе «Управление» на анкетной странице жилого дома был опубликован договор, содержащий персональные данные заявителя, включающие его ФИО, серию и номер паспорта», - отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения выявленных нарушений закона директору компании внесено представление об их устранении. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено. Договор, содержащий персональные данные, удален с сайта.

Кроме этого, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, нарушение законодательства РФ в области персональных данных, в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Теги: договор  прокуратура  персональные данные 



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