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Приморский сухогруз терпит бедствие в Японском море
Сухогруз «Альфа» с российским экипажем терпит бедствие в Японском море. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на дежурный Владивостокского морского координационно-спасательного центра.
"Судно "Альфа" под флагом Того получило крен в 40 градусов из-за смещения груза леса. На помощь экипажу прибыл корабль береговой охраны Республики Корея. Хотя судно не тонет, для обеспечения безопасности было принято решение эвакуировать весь экипаж, состоящий из 15 граждан России, на южнокорейский корабль, он остается рядом с сухогрузом. Все работы по спасению судна отложены до утра", - сообщил ТАСС дежурный центра.
Судно "Альфа" принадлежит компании Transatlantic Shipping Service, зарегистрированной в приморском городе Находке, однако ходит под флагом государства Того и приписано к порту этого государства Ломе. В феврале этого года в порту Владивостока на судне произошел пожар, выгорели ходовой мостик и рубка. Мореходность судно не потеряло.Газета «Золотой Рог», Владивосток
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А где хозяева, греются в Того? Это в то время когда корейцы их богатство спасают?