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В Амурском заливе найден труп женщины - следователь просят помочь!

22 Августа 2014, 18:22 | Приморье

21 августа 2014 года в Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ из Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что 21.08.2014 в бухте Первой речки акватории Амурского залива обнаружен труп неустановленной женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа специализированного следственного отдела. Тело погибшей извлечено из воды и доставлено к пирсу №13, расположенному на территории ООО «Родник» по адресу: город Владивосток, ул. проспект 100–летия, 23 а.

В ходе осмотра установлено: на вид погибшей 65-75 лет. К ее шее привязан полиэтиленовый пакет, с находящимся внутри грунтом. Иных телесных повреждений на трупе при визуальном осмотре не обнаружено.

Женщина была одета: футболка черного цвета, бюстгалтер черного цвета, трико серого цвета, носки черного цвета, трусы белого цвета, вокруг живота и поясницы одет прорезиненный пояс с застежкой на липучке.

Согласно справке, предоставленной КГБУЗ ПК Бюро СМЭ, предварительная причина смерти - механическая асфиксия в результате утопление в воде.

По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка, в рамках которой осуществляется  комплекс действий, направленных на установление личности погибшей, а так же обстоятельств произошедшего.

Просьба, всем кто кладет какой-либо информацией о личности погибшей, ее родственниках или знакомых, обстоятельствах смерти, либо располагает иными сведениями, имеющими отношение к указанному событию, обратиться по телефонам: 8 (4232) 41-42-85, 8-914-677-75-53.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: помощь  труп  следственный комитет 



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