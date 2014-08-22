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Во Владивостоке автомобиль ГИБДД угодил под… мусоровоз
22 Августа 2014, 17:49 | Приморье
Водитель большегруза не успел затормозить и буквально впечатал автомобиль сотрудников ГИБДД под мусоровоз. В результате данного ДТП блокирована автодорога по направлению к бухте Патрокл, сообщает сообщество Auto 25.
Столкновение мусоровоза и служебной машины ДПС произошло в районе магазина «Три кота».
По предварительной информации инспектора ДПС оформляли аварию, которая произошла не далеко от места казусного ДТП. Не исключено, что не обошлось без пострадавших.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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