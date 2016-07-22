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В Приморском океанариуме погибли одновременно две моржихи

22 Июля 2016, 12:45 | Приморье

Не проснулись после наркоза во время операции, в Приморском океанариуме на острове Русском две молодые моржихи - Мира и Фаня, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- Доза наркоза была стандартная, но животные не проснулись. Операцию проводил опытный специалист. Животным удаляли клыки. Это обычная операция для моржей, потому что клыки - их оружие, они ими подрывают бассейн, могут пораниться, - рассказала «РГ» пресс-секретарь заведения Елена Молчанова .

По ее словам, моржи часто погибают при оперативных вмешательствах. Ранее РИА Primamedia сообщало, что на проведение операции по удалению клыков океанариум был готов потратить 1,8 млн рублей.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей, среди которых не мало зоозащитников, негодуют по поводу данного инцидента. По мнению большинства, факт одновременной смерти двух животных может говорить о халатности вовремя проведении операции или неправильно подобранной дозе наркоза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: морж  приморский океанариум 



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