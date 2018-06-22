Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста

Во Владивостоке и других муниципалитетах края пройдут акции протеста

Профсоюзы Приморья подают заявки в органы власти муниципалитетов на проведение коллективных акций протеста против повышения пенсионного возраста. Пикеты пройдут 29 июня в 17 часов во Владивостоке и других городах и поселках края. Решение о проведении общекраевой акции протеста принял Совет Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- Мы включились в общероссийскую кампанию, объявленную ФНПР в связи с планами правительства о повышении пенсионного возраста, - рассказывает председатель ФППК Владимир Исаков. - Помимо организации коллективных акций, которые будут проходить с соблюдением российского законодательства, мы подготовили заявления, которые направили в адрес врио губернатора Приморья, председателя Общественной палаты Приморского края, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы от Приморья и краевого парламента. Мы надеемся, что власть услышит аргументы профсоюзов.

Коллективные акции протеста пройдут и в других регионах страны. Уже сегодня, 22 июня, профсоюзные пикеты пройдут в Пскове, Чите и Красноярске. 25 июня коллективные акции протеста проводят иркутские профсоюзы. В Петропавловске-Камчатском члены профсоюзов 28 июня будут пикетировать приемную Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Профсоюзы Мурманска выходят на акции 1 июля, Хабаровска - 3 июля.

Действия профсоюзов России вызваны тем, что, несмотря на отрицательную позицию профсоюзной стороны на заседании Российской трехсторонней комиссии 16 июня, правительство внесло в Госдуму РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу назначения и выплаты пенсии», после чего Совет Госдумы направил законопроект в субъекты Российской Федерации.