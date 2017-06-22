В Приморье работница банка выдала данные счетов детей-сирот

Также она принимала документ от лжепредставителей и переводила деньги, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокурором города Арсеньева признано законным возбуждение уголовного дела в отношении менеджера одного из банков по ч. 3 ст. 183 УК РФ, незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности.

По версии правоохранительных органов обвиняемая разгласила ставшие ей известными в связи с осуществлением своих должностных обязанностей сведения, составляющие банковскую тайну, о принадлежащих несовершеннолетним клиентам банка счетах. Речь идет о счетах, открываемых на имя детей-сирот в кредитных организациях.

Она же принимала документы от лжепредставителей несовершеннолетних и проводила снятие денежных средств с их счетов. За произведение незаконных банковских операций злоумышленница получила вознаграждение в размере 35 тыс. рублей.

Фактически инициаторами и организаторами осуществления незаконной деятельности явились двое местных жителей, в отношении которых в настоящее время проводится доследственная проверка.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток