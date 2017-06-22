Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье работница банка выдала данные счетов детей-сирот
Также она принимала документ от лжепредставителей и переводила деньги, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокурором города Арсеньева признано законным возбуждение уголовного дела в отношении менеджера одного из банков по ч. 3 ст. 183 УК РФ, незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности.
По версии правоохранительных органов обвиняемая разгласила ставшие ей известными в связи с осуществлением своих должностных обязанностей сведения, составляющие банковскую тайну, о принадлежащих несовершеннолетним клиентам банка счетах. Речь идет о счетах, открываемых на имя детей-сирот в кредитных организациях.
Она же принимала документы от лжепредставителей несовершеннолетних и проводила снятие денежных средств с их счетов. За произведение незаконных банковских операций злоумышленница получила вознаграждение в размере 35 тыс. рублей.
Фактически инициаторами и организаторами осуществления незаконной деятельности явились двое местных жителей, в отношении которых в настоящее время проводится доследственная проверка.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей
- В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей
Новости раздела
- Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- Отдых у моря таит опасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка