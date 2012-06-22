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В Приморье вернули в Китай крупную партию овощей
ПРИМОРЬЕ, 22 июня, ZRPRESS. Свыше 27 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, реализации на территории Приморья Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
27,2 тонн овощной продукции, это морковь, картофель, репчатый лук и свекла, поставленные в Приморский край в адрес уссурийской компании «Лидер» из Китайской Народной Республики, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине не соответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.
В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля автомашины с овощной продукцией, специалистами Полтавского фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и таможенной службы выявлено, что количество фактически прибывшей продукции не соответствуют информации, указанной в фитосанитарном сертификате страны-экспортёра, в связи с чем фитосанитарный сертификат признан недействительным.
В настоящее время по факту нарушений правил ввоза подкарантинной продукции в отношении уссурийской компании «Лидер» возбуждено дело об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Автомашина с подкарантинной продукцией возвращёна обратно в Китайскую Народную Республику.
«Золотой Рог».
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