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В Приморье вернули в Китай крупную партию овощей

22 Июня 2012, 09:56 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 22 июня, ZRPRESS. Свыше 27 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, реализации на территории Приморья Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

27,2 тонн овощной продукции, это морковь, картофель, репчатый лук и свекла, поставленные в Приморский край в адрес уссурийской компании «Лидер» из Китайской Народной Республики, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине не соответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.

В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля автомашины с овощной продукцией, специалистами Полтавского фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и таможенной службы выявлено, что количество фактически прибывшей продукции не соответствуют информации, указанной в фитосанитарном сертификате страны-экспортёра, в связи с чем фитосанитарный сертификат признан недействительным.

В настоящее время по факту нарушений правил ввоза подкарантинной продукции в отношении уссурийской компании «Лидер» возбуждено дело об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Автомашина с подкарантинной продукцией возвращёна обратно в Китайскую Народную Республику.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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