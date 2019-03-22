Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
Регулярно проходящие учения сотрудников АЗС позволили оперативно среагировать на чрезвычайную ситуацию
В Яковлевском районе Приморского края практически завершен сбор нефтепродуктов на месте утечки из АЗС дизельного топлива. Ранее администрация района сообщила, что в ночь с 20 на 21 марта на АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" в результате разгерметизации резервуара произошел разлив топлива с частичным выходом на местность.
В результате в близлежащий ручей попало топливо объемом около 300 литров. Ситуацию усугубили обильные осадки в виде мокрого снега, что привело к увеличению объема воды в ручье и соответственно, к большему распространению нефтяной пленки по поверхности.
Специалисты предприятия оперативно приступили к сбору и вывозу топлива, воду с примесью нефтепродукта собирали специализированной техникой. Для максимально оперативной ликвидации последствий разлива топлива и восстановления работы АЗС было привлечено аварийно-спасательное формирование МКУ «ВГПСС». Специалистами службы совместно с сотрудниками АЗС проведены необходимые первоочередные мероприятия по локализации и сведению к минимуму вредного воздействия нефтепродуктов, попавших в ручей, на окружающую среду. В частности, были уложены мешки с сорбентом, а нефтесодержащая жидкость локализована. Общими усилиями розлив был быстро ликвидирован.
Как пояснили в компании «ННК-Приморнефтепродукт»: «Промышленная безопасность является одним из основополагающих принципов деятельности предприятий Группы компаний ННК. К сожалению, от форс-мажорных ситуаций никто не застрахован. Регулярно проходящие тематические учения и сотрудников позволили нам оперативно среагировать в данной ситуации и сделать все возможное для минимизации последствий розлива нефтепродуктов».
На текущий момент угроза населению отсутствует, предпосылок для чрезвычайной ситуации нет. Спасатели уже вернулись на свою базу. «У нас группа убыла на место дислокации, и работы уже завершены», - сообщил представитель государственного казенного учреждения края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
- Депутат заксобрания края "подрабатывал" мошенничеством
- Распространение заразы остановить не удается
- В Приморье присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сайт Приморского управления МЧС был заблокирован
- Во Владивостоке эвакуировали десятки социальных учреждений
- Власти Приморья прокомментировали сообщения о заминированных зданиях: Угрозы населению нет
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- На свинокомплексе в Приморье выявлен ящур
Новости раздела
- В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
- Приморцы протестовали против необоснованных тарифов ЖКХ
- Депутат заксобрания края "подрабатывал" мошенничеством
- В Приморье оппозиция пыталась оспорить результаты повторных выборов губернатора
- Распространение заразы остановить не удается
- В Приморье сгорел дотла пассажирский автобус (видео)
- В Приморье присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сайт Приморского управления МЧС был заблокирован
- Во Владивостоке эвакуировали десятки социальных учреждений
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Прокуратура не признает Игоря и Андрея Пушкарёвых родными братьями
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Мэрские ощущения: "Я готов полностью отдаться городу и горожанам!"
- Трутнев признался в откровенном провале
- Заводу "Звезда" в Приморье требуется более 3,8 тысячи рабочих рук
- Осторожно, стройка: Во Владивостоке готовятся массовые акции протеста
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- Унитаз из Большого Камня "смыл" вице-губернатора Приморья