В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов

Регулярно проходящие учения сотрудников АЗС позволили оперативно среагировать на чрезвычайную ситуацию

В Яковлевском районе Приморского края практически завершен сбор нефтепродуктов на месте утечки из АЗС дизельного топлива. Ранее администрация района сообщила, что в ночь с 20 на 21 марта на АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" в результате разгерметизации резервуара произошел разлив топлива с частичным выходом на местность.

В результате в близлежащий ручей попало топливо объемом около 300 литров. Ситуацию усугубили обильные осадки в виде мокрого снега, что привело к увеличению объема воды в ручье и соответственно, к большему распространению нефтяной пленки по поверхности.

Специалисты предприятия оперативно приступили к сбору и вывозу топлива, воду с примесью нефтепродукта собирали специализированной техникой. Для максимально оперативной ликвидации последствий разлива топлива и восстановления работы АЗС было привлечено аварийно-спасательное формирование МКУ «ВГПСС». Специалистами службы совместно с сотрудниками АЗС проведены необходимые первоочередные мероприятия по локализации и сведению к минимуму вредного воздействия нефтепродуктов, попавших в ручей, на окружающую среду. В частности, были уложены мешки с сорбентом, а нефтесодержащая жидкость локализована. Общими усилиями розлив был быстро ликвидирован.

Как пояснили в компании «ННК-Приморнефтепродукт»: «Промышленная безопасность является одним из основополагающих принципов деятельности предприятий Группы компаний ННК. К сожалению, от форс-мажорных ситуаций никто не застрахован. Регулярно проходящие тематические учения и сотрудников позволили нам оперативно среагировать в данной ситуации и сделать все возможное для минимизации последствий розлива нефтепродуктов».

На текущий момент угроза населению отсутствует, предпосылок для чрезвычайной ситуации нет. Спасатели уже вернулись на свою базу. «У нас группа убыла на место дислокации, и работы уже завершены», - сообщил представитель государственного казенного учреждения края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.