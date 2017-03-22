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Организатор азартных игр в Приморье предстанет перед судом
Ему грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении гр-ки С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
По версии следствия, преступления совершены в период с октябрь по декабрь 2016 года в Уссурийске.
Так, в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», с целью извлечения дохода фигурантка организовала проведение незаконной игорной деятельности в помещении, расположенном по ул. Крестьянская.
Она контролировала работу игорных заведений, поступление и расходование денежных средств. Посетителям предоставлялись услуги доступа к интернет-ресурсам, содержащим программный контент, имитирующий игровые алгоритмы, аналогичные тем, которые используются в игорном оборудовании при проведении азартных игр (т.н. «игровых автоматах»).
По указанному адресу правоохранители обнаружили 16 системных блоков и 16 мониторов, посредством которых осуществлялась незаконная игорная деятельность. Кроме этого, из кассы заведений изъята выручка на сумму порядка 13 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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