www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Банкомат с миллионами взорвался во Владивостоке

22 Марта 2016, 19:15 | Приморье

Во Владивостоке трое мужчин обвиняются в попытке украсть деньги из банкомата и изготовлении взрывчатки, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

По данным следователей, злоумышленники взорвали банкомат в Первореченском районе. Эксперт установил, что целостность терминала нарушена вследствие воздействия газа — ацетилена.

По версии стражей порядка, 34-летний местный житель Владивостока вовлек в преступную деятельность двоих местных жителей. Злоумышленники, надев шапки с прорезями для глаз и матерчатые перчатки, проникли на территорию торгового павильона, подвели к банкомату шланг с газом. Третий подельник ждал товарищей в автомобиле. Обвиняемым не удалось нарушить целостность терминала и похитить денежные средства. В результате взрыва, сейф банкомата не открылся. Заполучить 2,6 миллиона рублей злоумышленники не смогли.

Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: грабитель  банкомат  купюры  сейф  кража  банкноты  умвд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Не толерантный06:57, 23.03.2016#

    Ворье, укравшее бабки со стройки океанариума, между прочим миллиарды украли а не жалкий банкомат получают всего по три года. А эти супер преступники аж 8 лет колонии. "Правоссудие" Рассейское. Судей на мыло за такие решения.

  • Псевдоним_X07:44, 23.03.2016#

    Чем больше опт, тем больше скидка!

  • Гога17:15, 23.03.2016#

    Несколько летающих купюр номиналом в 5000 р ветром залетело на мой балкон !Не знаю что с ними делать , отдать в полицию или пропить халяву ????

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru