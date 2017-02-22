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В Приморье возбудили уголовное дело в отношении главного инспектора госавтонадзора
Его обвиняют в получении взяток, в течении 4-х лет, за это время он получил более 2,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в СКР по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления главного государственного инспектора госавтонадзора управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, получение взятки.
По версии следствия в феврале 2012 года подозреваемый получил информацию о том, что два индивидуальных предпринимателя неоднократно допускали нарушение действующего законодательства при осуществлении международных автомобильных перевозок. С целью получения взяток он предложил бизнесменам передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления действия выданных им удостоверений допуска на осуществление международных коммерческих перевозок грузов.
В период времени с апреля 2012 по июнь 2016 в качестве взятки им были получены денежные средства в сумме 2,5 млн рублей с перечислением денег на расчетный счет.
В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю, которое также осуществляет оперативное сопровождение по делу.
Иван КРЫШАН.
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