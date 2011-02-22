В Приморье пресечён оборот 2800 кг опасной сушеной рыбопродукции

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю выявлена и исключена из оборота крупная партия сушёной рыбопродукции, потенциально опасной для здоровья потребителей. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований ветеринарного законодательства на территории Приморья, специалистами отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлена и пресечёна транспортировка 2800 килограмм импортной сушёной рыбопродукции, без ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее данная партия рыбопродукции была поставлена из Китайской Народной Республики, и при прохождении первичных лабораторных испытаний в ней было выявлено шестикратное превышение содержания анаэробных микроорганизмов. Согласно выписанного на эту партию ветеринарного свидетельства, вся продукция, без права реализации, должна была находиться на хранении в одном из складов, до получения результатов повторных лабораторных испытаний.

Как рассказал "ЗР" Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время по факту транспортировки продукции без ветеринарных сопроводительных документов возбуждено дело об административном правонарушении. Вынесенным предписанием вся рыбопродукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение.