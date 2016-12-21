Полиция Владивостока задержала подозреваемых в нападении на гражданина КНР

Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 40 тыс. долларов

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку с заявлением о преступлении обратился гражданин КНР. Мужчина сообщил о том, что его ограбили, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

Установлено, что в темное время суток на улице Луговой к потерпевшему подошли двое мужчин и, применив насилие, похитили барсетку с документами и деньгами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух жителей Владивостока 25 и 26 лет. В отделе полиции мужчины дали признательные показания, пояснив, что потратили похищенные деньги по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ грабеж, совершенный в особо крупном размере. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершённым преступлениям.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.