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Силовики задержали очередного вице-губернатора Приморья

21 Декабря 2016, 11:33 | Приморье

Правоохранительные органы Приморского края во вторник задержали вице-губернатора региона Сергея СИДОРЕНКО. В среду суд Фрунзенского района Владивостока принял решение поместить опального чиновника под домашний арест на два месяца.

Сергей Сидоренко проходит по уголовному делу по части 3 статьи 30 («приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159  («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Из неофициальных источников известно, что Сергей Сидоренко задержан в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна районы края.

Ранее обыски прошли у брата Сергея Сидоренко Владимира СИДОРЕНКО, возглавляющего ФГУП «Дальневосточное». Ранее обыски прошли у брата Сергея Сидоренко Владимира СИДОРЕНКО, возглавляющего ФГУП «Дальневосточное». Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», японская компания JFE Engineering в этом году планировала начать строительство теплиц в селе Суражевка Приморского края. Это совместный проект с крупнейшим тепличным комбинатом в Приморском крае ФГУП «Дальневосточное». Объем инвестиций оценивался в 1 млрд рублей.

В администрации Приморья Сергей Сидоренко курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Весной этого года суд сообщил об аресте бывшего вице-губернатора Приморья Олега ЕЖОВА, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля, 4 мая он был задержан, 5 мая - арестован. По данным представителя Ленинского районного суда Владивостока, 12 октября срок ареста Ежову был продлен на 4 месяца.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото primorsky.ru

Автор:
Теги: приморье  суд  преступление  арест  коррупция  Сергей Сидоренко  мошенничество 



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