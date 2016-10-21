Во Владивостоке организатор интернет-казино предстанет перед судом

Ему грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый в период с 03.10.2015 по 10.06.2016 организовал в г. Владивостоке игорное заведение, подыскав и арендовав для этого нежилое помещение, оборудованное 4 компьютерами, подключенными к сети «Интернет». При этом злоумышленник нанял на работу лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, определил график работы и размер заработной платы, а также законспирировал деятельность игорного заведения под интернет-кафе.

В данном игорном заведении игроки производили оплату наличными денежными средствами за доступ к Интернет-программе и получение посредством неё виртуальных денежных средств в виде ставок, служащих условием участия в азартной игре. Доход игорного заведения извлекался из денежных средств, вносимых игроками.

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, незаконно организовавшего проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.