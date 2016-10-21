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Во Владивостоке за кражу 2 млн рублей директора компании приговорили к четырем годам условно

21 Октября 2016, 16:26 | Приморье

С испытательным сроком в 5 лет

 

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор бывшему директору ООО «Владтехгаз» и Владивостокского филиала ОАО «Кислород», сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, гражданин В. в период с октября 2011 года по июнь 2014 года, являясь сотрудником ООО «Владтехгаз» и Владивостокского филиала ОАО «Кислород», а в течение некоторого времени - и директором указанных предприятий, убедил должностных лиц ООО «Владтехгаз» заключить договор об оказании транспортных услуг с компанией, видом деятельности которой являлась перевозка опасных грузов.

По данному договору услуги указанной организации по перевозке грузов оплачивались на основании представленных гражданином В. поддельных счетов-фактур и транспортных накладных.

Между тем, указанная компания фактически никогда не осуществляла перевозку опасных грузов ООО «Владтехгаз», все денежные средства, предназначенные для оплаты за якобы выполненные работы, передавались лично подсудимому.

Таким образом путем обмана фигурант дела похитил денежные средства ООО «Владтехгаз» на сумму свыше 2 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. И приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: уголовное дело 



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