За интернет-заказ протеина жителю Приморья грозит до 7 лет тюрьмы

В составе протеина были сильнодействующие вещества

Находкинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Большой Камень. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По версии следственных органов обвиняемый для усиления эффекта от спортивных занятий бодибилдингом заказал на Интернет-сайте препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество.

Поступившие международным почтовым отправлением 100 таблеток метандиенона изъяты сотрудниками таможни во время получения обвиняемым посылки.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шкотовский районный суд Приморского края для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.