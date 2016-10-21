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Житель Приморья "заминировал" дом в Находке

21 Октября 2016, 11:52 | Приморье

Житель Находки в Приморье осужден на 10 месяцев ограничения свободы за то, что он сообщил о минировании здания с целью сорвать сделку по покупке квартиры, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый, находясь в городе Фокино Приморского края, позвонил в дежурную часть МОМВД России по ЗАТО Фокино и сообщил о заминировании здания, расположенного в Находке, с целью сорвать сделку по покупке квартиры.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, а также возложил на осужденного обязанности являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Приговор в законную силу не вступил.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: приморье  происшествия  прокуратура  суд 



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