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Житель Приморья "заминировал" дом в Находке
Житель Находки в Приморье осужден на 10 месяцев ограничения свободы за то, что он сообщил о минировании здания с целью сорвать сделку по покупке квартиры, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Как установлено в судебном заседании, подсудимый, находясь в городе Фокино Приморского края, позвонил в дежурную часть МОМВД России по ЗАТО Фокино и сообщил о заминировании здания, расположенного в Находке, с целью сорвать сделку по покупке квартиры.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, а также возложил на осужденного обязанности являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Приговор в законную силу не вступил.
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