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В Приморье предотвращена поставка на российский продовольственный рынок свыше 22 тонн небезопасной форели
Вся поставленная в Приморье из Республики Чили партия форели имеет высокую бактериальную обсемененность, обнаружено Россельхознадзором в ходе ветеринарного контроля на госгранице.
Так, в рамках государственного ветеринарного контроля на государственной границе за поступающей на территорию Российской Федерации импортной продукцией животного происхождения были отобраны и направлены на проведение лабораторных исследований пробы от 22 тонн поступившей в порт Владивостока Приморского края партии чилийской форели. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза, предъявляемым к ввозимой импортной пищевой продукции по параметрам качества и безопасности.
Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что вся партия форели имеет высокую бактериальную обсеменённость (превышение КМАФАнМ).
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к исключению опасного в ветеринарно-санитарном отношении груза в свободном обороте.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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