В Приморье предотвращена поставка на российский продовольственный рынок свыше 22 тонн небезопасной форели

Вся поставленная в Приморье из Республики Чили партия форели имеет высокую бактериальную обсемененность, обнаружено Россельхознадзором в ходе ветеринарного контроля на госгранице.



Так, в рамках государственного ветеринарного контроля на государственной границе за поступающей на территорию Российской Федерации импортной продукцией животного происхождения были отобраны и направлены на проведение лабораторных исследований пробы от 22 тонн поступившей в порт Владивостока Приморского края партии чилийской форели. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза, предъявляемым к ввозимой импортной пищевой продукции по параметрам качества и безопасности.



Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что вся партия форели имеет высокую бактериальную обсеменённость (превышение КМАФАнМ).



В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к исключению опасного в ветеринарно-санитарном отношении груза в свободном обороте.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

