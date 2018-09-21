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В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
Региональных чиновников обещают снимать пачками, а некоторых даже и сажать
До Москвы наконец-то дошло, что кураторы Дальнего Востока откровенно лгут в своих отсчетах, а в регионе назревает реальная катастрофа. Позорно проведенные выборы губернатора Приморского края сдвинули пласты давно назревавшей лавины, которая способна спровоцировать и лавину в других регионах страны, где проводятся различные выборы. По сведениям, которыми располагает деловая газета «Золотой Рог», чтобы взять ситуацию под контроль и устроить публичную показательную порку, которая должна хоть как-то успокоить людей, в Приморье выехали сразу четыре комиссии с чрезвычайными правами.
По предварительным сведениям, в первые две группы входят следователи ФСБ, представители Счетной палаты, сотрудники аппарата Главного контрольного управления Администрации Президента РФ.
Третья группа - это фактически сводный отряд из Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета.
Четвёртая группа – группа «политической» зачистки, состоящая из сотрудников Управления внутренней политики Администрации Президента РФ и Главного контрольного управления АП РФ, которая займется подготовкой списков чиновников всех уровней, имеющих отношение к фальсификации и подлогу на выборах. Туда же попадут и те, что довел регион до критического роста социальной напряженности и подрыву вертикали власти.
Группам предоставлены чрезвычайные полномочия и отчёт будет только для Москвы. По некоторым сведениям, сигнал будет послан всем прочим регионам РФ и возбужденные дела будут иметь характер показательной порки. Всем ответственным за «приморский провал» чиновникам и служащим, начиная от полпреда и заканчивая рядовыми участковыми на земле, приказано быть на местах и всячески содействовать вышеуказанным группам.
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