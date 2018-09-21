www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.47 р. 100 JPY: 59.22 р.
EUR: 77.75 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Выборы
Распечатать

В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями

21 Сентября 2018, 08:44 | Приморье

Региональных чиновников обещают снимать пачками, а некоторых даже и сажать

До Москвы наконец-то дошло, что кураторы Дальнего Востока откровенно лгут в своих отсчетах, а в регионе назревает реальная катастрофа. Позорно проведенные выборы губернатора Приморского края сдвинули пласты давно назревавшей лавины, которая способна спровоцировать и лавину в других регионах страны, где проводятся различные выборы. По сведениям, которыми располагает деловая газета «Золотой Рог», чтобы взять ситуацию под контроль и устроить публичную показательную порку, которая должна хоть как-то успокоить людей, в Приморье выехали сразу четыре комиссии с чрезвычайными правами.

По предварительным сведениям, в первые две группы входят следователи ФСБ, представители Счетной палаты, сотрудники аппарата Главного контрольного управления Администрации Президента РФ.

Третья группа - это фактически сводный отряд из Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета.

Четвёртая группа – группа «политической» зачистки, состоящая из сотрудников Управления внутренней политики Администрации Президента РФ и Главного контрольного управления АП РФ, которая займется подготовкой списков чиновников всех уровней, имеющих отношение к фальсификации и подлогу на выборах. Туда же попадут и те, что довел регион до критического роста социальной напряженности и подрыву вертикали власти.

Группам предоставлены чрезвычайные полномочия и отчёт будет только для Москвы. По некоторым сведениям, сигнал будет послан всем прочим регионам РФ и возбужденные дела будут иметь характер показательной порки. Всем ответственным за «приморский провал» чиновникам и служащим, начиная от полпреда и заканчивая рядовыми участковыми на земле, приказано быть на местах и всячески содействовать вышеуказанным группам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: провал  ищенко  бюллетень  избирком  Справедливая Россия  КПРФ  шпорт  выборы  скандал  подкуп  тарасенко  урна  единая россия  Путин  ЛДПР  президент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним09:05, 21.09.2018#

    Было бы не плохо если это на самом деле правда, пора озимые сажать!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru