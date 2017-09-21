В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы

Директору компании грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Находке суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы работникам строительной компании. По версии следствия, фигурант с января по август 2017 года не выплачивал заработную плату пяти работникам его предприятия, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«В результате этих действий перед работниками образовалась задолженность на общую сумму свыше 308 тыс. рублей. При этом на расчетном счете организации имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности, однако, директор компании расходовал их ни иные цели», - сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы уголовного дела в отношении директора местной строительной организации, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, направлены в мировой суд г. Находки для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, прокуратурой были приняты меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав работников. В результате чего перед тремя работниками предприятия задолженность была погашена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.