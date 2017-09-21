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В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН

21 Сентября 2017, 13:00 | Приморье

Его обвиняют в хищении изъятых у осужденных мобильных телефонов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В течении 2017 года фигурант, занимая должность инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК - 33 ГУФСИН России по Приморскому краю, проводил обыски и досмотры в исправительных учреждениях. Во время этих обысков он не оформлял результаты проведенных проверок у осужденных и не докладывал об изъятии у них средств сотовой связи.

Вместо этого, используя свое служебное положение в корыстных целях, он присваивал обнаруженные и изъятые мобильные телефоны себе, распоряжаясь ими по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«Всего им незаконно обращено в свою пользу пять телефонов различных марок, среди которых -  средства сотовой связи фирмы «LG», «Samsung», «Nokia» и другие», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ФСИН  мобильный телефон 



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