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В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН
Его обвиняют в хищении изъятых у осужденных мобильных телефонов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В течении 2017 года фигурант, занимая должность инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК - 33 ГУФСИН России по Приморскому краю, проводил обыски и досмотры в исправительных учреждениях. Во время этих обысков он не оформлял результаты проведенных проверок у осужденных и не докладывал об изъятии у них средств сотовой связи.
Вместо этого, используя свое служебное положение в корыстных целях, он присваивал обнаруженные и изъятые мобильные телефоны себе, распоряжаясь ими по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
«Всего им незаконно обращено в свою пользу пять телефонов различных марок, среди которых - средства сотовой связи фирмы «LG», «Samsung», «Nokia» и другие», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.
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