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Крупную приморскую сеть продуктовых магазинов оштрафовали на круглую сумму
В Уссурийске прокуратурой города была проведена проверка исполнения требований трудового законодательства. В ходе нее Уссурийская городская прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Торговый дом Фреш 25», сообщает Деловая газета «Золотой Рог»..
«Во время проверки была установлена задержка при оплате отпускных, при окончательном расчете с уволенными работниками общества. При этом выплата задержанных сумм производилась без начисления денежной компенсации за нарушенные сроки», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проверки в отношении предприятия и его должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
Указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 40 тыс. рублей. Кроме этого руководителю ООО «Торговый дом Фреш 25» внесено представление об устранении нарушений законодательства о труде, которое рассмотрено и удовлетворено.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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