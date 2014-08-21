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Недомороженная рыба до суровых челябинских покупателей не дошла
Движение 180 тонн свежемороженой камчатской мойвы, которая направлялась в Челябинск, приостановлено на станции Гайдамак во Владивостоке. Рыба хранилась с несоблюдением требований законодательства – температура в рефрижераторах была выше, чем требуется по стандарту.
При проверке подвижного состава на владивостокской железнодорожной станции Гайдамак сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружены четыре рефрижераторных вагона, в которых находились 180 тонн свежемороженой камчатской мойвы. При осмотре продукции был произведен замер температуры в толще рыбопродукции. Термометр показал от -10 до -11 градусов по Цельсию, в то время как по нормам температура должна быть не выше -18° С.
Россельхознадзором владельцу груза вынесено предписание на доморозку рыбы до необходимой температуры в установленный срок. До момента устранения нарушения дальнейшая транспортировка рыбопродукции остановлена.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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