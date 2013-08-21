В Приморье из Китая "приплыло" 7 тонн сушеной рыбы, зараженной кишечной палочкой

В Приморье предотвращена поставка для любителей пива большая партия зараженной сушеной рыбы



В ходе ветеринарного контроля на госгранице Россельхознадзором обнаружено, что вся поставленная из Китая партия сушеной рыбы заражена кишечной палочкой. Дальнейшее движение опасного груза остановлено.



Так, в рамках государственного ветеринарного контроля на государственной границе за поступающей на территорию Российской Федерации импортной продукцией животного происхождения, от 7,5 тонн, поступивших в порт Владивостока Приморского края, сушеного филе минтая и таранки солено-сушеной из КНР были отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных исследований. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза, предъявляемым к ввозимой импортной пищевой продукции по параметрам качества и безопасности.



Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что вся партия сушеной рыбы заражена бактериями группы кишечной палочки. Употребление такой продукции в пищу может привести к массовым тяжёлым пищевым отравлениям.



Немногим ранее, в начале августа этого года, ветеринарными специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в нескольких партиях импортной пищевой продукции, в 24 тоннах крабовых палочек, поставленных из Китайской Народной Республики, в 22,5 тоннах форели из Республики Чили, а также в 11,3 тоннах говядины из Австралии.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

