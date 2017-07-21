Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками отдела полиции МВД России по г. Артему пресекли продажу подозрительных морепродуктов в продуктовом магазине города Артём. Индивидуальный предприниматель торговала креветкой и крабом без сопроводительных документов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проводя проверку в продуктовом магазине, сообщает пресс-служба ведомтсва, стражи порядка внимательно осмотрели морозильную и охлаждающую витрины, в которых были выставлены дары океана (камчатский краб, креветка, спизула). Выяснилось, что морские деликатесы не имели маркировки, по которой можно было отследить происхождение товаров. Часть морепродуктов не имела и ветеринарных документов. Таким образом, бизнесвумен нарушила ветеринарное законодательство.

Мясо и конечности варёно-мороженного краба (7,75 кг), устрицы (5 кг), спизулы (5 кг) и креветки (3,73 кг) блюстители закона изъяли из магазина и поместили на изолированное хранение.

В отношении владелицы магазины сотрудники Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов»), что влечёт наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.