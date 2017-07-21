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В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
Из-за проливных дождей в Уссурийском городском округе сегодня, 21 июля с 10.00, введён режим ЧС. За ночь на территории округа выпала месячная норма осадков.
Утром 21 июля в администрации Уссурийского городского округа состоялось экстренное совещание, которое провел глава администрации УГО Евгений Корж. С 10.00 на территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.
Глава администрации дал поручение взять под особый контроль обеспечение сел округа продовольствием и всем необходимым.
«Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба», – отметил он.
Все службы города работают в усиленном режиме. Так, на Новоникольском проезде, 10, сейчас задействована спецтехника по откачке воды. Также техника адресно выезжает по обращениям граждан.
«На дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды», – сообщили в администрации.
Накануне, 20 июля, в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Специалисты управления по делам ГО и ЧС приняли решение приостановить дорожное сообщение с населенными пунктами Кроуновка и Яконовка.
«С 20 июля организовано дежурство плавсредства для перевозки людей, также на месте находятся сотрудники МЧС России по Приморскому краю. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов, предусмотрены все средства для пожаротушения – бочка с водой, мотопомпа – на случай возникновения непредвиденных ситуаций», – прокомментировали в муниципалитете.
Из-за очень сильного течения в реке лодочная переправа будет задействована только в случае острой необходимости. Река поднялась на два метра выше своего критического уровня. В дальнейшем планируется привлечь спецтехнику Министерства обороны для перевозки людей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В администрации городского округа отметили, что работы по восстановлению переправы в селе Кроуновка начнутся сразу после того, как спадет вода в реке.
За ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.
Продолжается подъем уровня воды дождевого паводка. В Уссурийском городском округе на реках Борисовка и Казачка (правобережные притоки реки Раздольная) днем 21 июля уровень воды достигнет опасной критической отметки. Создается угроза затопления дорог в направлении сёл Корсаковка-Яконовка, Корсаковка-Кроуновка, Корсаковка-Уссурийск, Пуциловка-Богатырка, низководных мостов, сельхозугодий, подтопление с. Пуциловка.
Звонки от жителей принимаются по телефону Единой диспетчерской службы – 112. Каждое обращение взято под контроль.
Напомним, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого начнется до конца 2017 года.
По поручению Губернатора Приморского края в Уссурийский городской округ выезжает первый вице-губернатор Василий Усольцев, который на месте оценит оперативную обстановку в пострадавших населённых пунктах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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