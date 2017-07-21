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В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
По суду отдал ее в пользу государства
Сотрудник отдельной роты дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Находке получил взятку за несоставление в отношении взяткодателя протокола об административном правонарушении. Суд признал его виновным, и сотрудник был уволен из рядом Госавтоинспекции, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
А средства, полученные с целью заведомо противоречащим основам правопорядка, по нынешнему законодательству подлежит взысканию в доход Российской Федерации. Поэтому после вступления в законную силу решения суда прокурором города в суд было направлено исковое заявление о взыскании с бывшего сотрудника ГИБДД денежных средств, полученных в качестве взятки.
По результатам судебного рассмотрения требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
Иван КРЫШАН
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